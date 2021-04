Cane o coperta? Harvey, lo shar pei che sembra una trapunta

Con tutti quei rotolini morbidosi è facile scambiarlo per una coperta. Ma Harvey è un cane, uno shar pei per la precisione. Grazie al suo curioso aspetto, ha conquistato migliaia di persone su Instagram, diventando uno degli animali più popolari sui social.

Nato lo scorso ottobre a Minorca, una delle Isole Baleari spagnole, Harvey vive con la sua mamma umana, mentre i suoi fratellini hanno trovato una casa adottiva.

I suoi primi giorni di vita non sono stati facili: gli shar pei quando nascono possono avere problemi con la vista, a causa della pelle intorno agli occhi. A cause delle sue numerose “rughe”, per Harvey è stato ancora più difficile.