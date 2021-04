Mente Locale Young, 14 film finalisti e 700 giovani giurati dalle scuole di tutta Italia

ROMA – L’attesa per sapere quali sono le opere finaliste e i giurati della prima edizione di “Mente Locale Young – Le scuole italiane raccontano il territorio” il concorso nazionale che seleziona il meglio della produzione audiovisiva realizzata in Italia in ambito scolastico in tema di racconto del territorio, si è conclusa: sono 14 i film in concorso selezionati tra i 141 arrivati dalle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, e 700 gli studenti di istituti secondari di primo e secondo grado provenienti da tutto il territorio nazionale che si sono candidati per partecipare alle giuria ‘Young’ del festival, al fianco della giuria professionale ‘Senior’ composta dal critico cinematografico e professore universitario Roy Menarini, dalla regista, sceneggiatrice e produttrice Enza Negroni e dal filmmaker, saggista e docente Riccardo Palladino.

Il festival con e le 14 opere finaliste si svolgerà dal 3 all’8 maggio in streaming gratuito e accessibile da tutta Italia su Docacasa.it – la piattaforma creata dall’associazione DER Documentaristi dell’Emilia-Romagna, con replica dei vincitori il 9 maggio.

Un successo strepitoso, dunque, quello che sta riscuotendo la prima edizione di Mente Locale Young, concorso organizzato da CARTA|BIANCA APS e finanziato da MiC e MIUR attraverso il bando nazionale ‘Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival’ 2019, e nato dall’esperienza di Mente locale – Visioni sul territorio, festival internazionale dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva che quest’anno giunge alla sua ottava edizione.

Data la quantità e la varietà dei lavori in concorso, i 700 studenti partecipanti alle giurie ‘Young’ sono stati divisi in due gruppi, uno composto da ragazze e ragazzi degli istituti secondari di primo grado ed uno formato da studenti degli istituti secondari di secondo grado . Ciascun gruppo che al momento sta frequentando il percorso didattico, previsto dal festival, sul tema del linguaggio audiovisivo e della critica cinematografica a cura di Roy Menarini e Riccardo Palladino, valuterà i film. Il film che riceverà il maggior punteggio, complessivamente tra i due gruppi, riceverà il premio di 500 euro della giuria ‘Young’.

La giuria professionale ‘Senior’, invece, assegnerà tre premi, tutti e tre del valore di 500€: uno alla miglior opera in concorso, uno alla miglior recensione scritta dagli studenti delle medie ed uno alla miglior recensione scritta dagli studenti delle superiori.

Grazie alla collaborazione con Cefa Onlus ci sarà anche una terza giuria composta da giovani tunisini di età compresa tra gli undici e diciassette anni, coinvolti nei progetti di formazione cinematografica delle associazioni partner CEFA ArtRue e Sentoiers-Massarib, che stanno seguendo lo stesso percorso didattico delle altre giurie ‘Young’, in lingua francese. La valutazione delle opere da parte degli studenti tunisini si sommerà a quello delle giurie young degli studenti italiani. Anche la giuria Cefa concorrerà al premio per la miglior recensione, insieme alle giurie formate dagli studenti delle scuole medie.

Di seguito l’elenco delle opere finaliste con i nomi delle scuole che le hanno realizzate:

La mia città – Scuola Media Statale “N. Zingarelli”, Bari

Paesaggi al limite – Liceo artistico Marco di Polo, Venezia

Statale 106 – Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina”, Soverato (CZ)

La mia città: punti di vista – IISS Firpo-Buonarroti, Genova

La città – Liceo “G. Carducci”, Ferrara

In medio stat Imola – Liceo Rambaldi – Valeriani, Imola (BO)

Movida – Liceo Giorgio dal Piaz, Feltre (BL)

So’ vivo! – I.S.I.S. Livatino, Napoli

Con i nostri occhi – Liceo Laura Bassi, Bologna

Il Gigante addormentato – Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, Monza (MI)

Oltre il solleone – Liceo Classico Statale “A.Pansini”, Napoli

AdOvest – Andare e restare – Liceo Statale “Pascasino”, Marsala (TP)

Cinema Roma – Istituto Comprensivo Statale n.1 e n.2, Sinnai (CA)

Ghineka Grika (Donna Grika) – Istituto Comprensivo di Martano con Carpignano e Serrano, Lecce.