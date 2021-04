Scuola di enologia: studenti protagonisti dalla vite alla vendita

AVELLINO – “L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale. Tutte le forme di contrasto all’inquinamento devono basarsi sulla cosiddetta agricoltura 4.0 che consiste nell’ottimizzazione di tutti i processi agricoli attraverso l’utilizzo efficace della filiera produttiva. Ciò è possibile solo attraverso la digitalizzazione dei processi. Per questo motivo abbiamo in corso un progetto, il Digital Innovation Hub: un centro di innovazione a sostegno di tutte le imprese del territorio irpino. Grazie all’hub possiamo comunicare con le imprese e ottimizzare il processo senza sprechi e senza conseguenze ambientali”.