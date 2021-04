Droghe e giovani, l’età del consumo è sempre più bassa

“L’emergenza c’è: la diffusione delle sostanze stupefacenti coinvolge sempre di più anche ragazzi in età pediatrica, e la facilità di spostarsi e comprare droghe via internet ha reso il fenomeno diffuso”.

Il professor Pietro Ferrara, docente di Pediatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma descrive così il rapporto che lega le giovani generazioni al consumo di droghe. Un rapporto sempre più stretto che coinvolge ragazzi e ragazze anche in età pre-adolescenziale.

Per il pediatra, alla base del fenomeno ci sono fattori ambientali come la voglia di emulazione, l’insicurezza e la noia.

Ad aggravare il quadro del fenomeno, si aggiunge il fatto che gli adolescenti si trovano in una fase di sviluppo neuronale: le attività e le funzioni cognitive vitali sono in crescita, e l’uso di droghe durante questo periodo di sviluppo può quindi modificare la struttura e le dimensioni del cervello.

“L’abuso di sostanze stupefacenti è sempre nocivo- sottolinea il pediatra– ma in età adolescenziale la gravità degli effetti è maggiore perché dovuta alla plasticità neuronale: è un periodo in cui è tutto in crescita, e tutto ciò che interviene in questa fase di costruzione, incide”.