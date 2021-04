Mara Sattei ancora in squadra con il fratello tha Supreme nel suo primo singolo

ROMA – Avrete sentito sicuramente in radio la sua voce. Protagonista di varie hit, da “Altalene” con Coez a “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza. Ora Mara Sattei debutta con il suo primo singolo ufficiale. Esce il 9 aprile su tutte le piattaforme digitali “Scusa” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in pre-save.

In “Scusa” Mara si lega ancora una volta al fratello Davide, meglio conosciuto come tha Supreme. È lui a produrre il pezzo, dopo aver ospitato la sorella nel disco di debutto “23 6451” e aver firmato con lei e Carl Brave “Spigoli”.

“Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa, che mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla- spiega Mara del brano- ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere scusa mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi”.

Il nuovo singolo è stato anticipato dalle prime tre tracce della cantautrice, che oggi contano oltre 26 milioni di stream: “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”, veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.