Tg Diregiovani – Edizione del 6 aprile 2021

– ADDIO ALLA CENSURA CINEMATOGRAFICA

“Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”: queste le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere da parte degli operatori. Sul sito www.cinecensura.com è possibile vedere la mostra permanente che raccoglie i materiali relativi a 300 lungometraggi e a 80 cinegiornali, ma anche 100 tra pubblicità e cortometraggi e 28 manifesti censurati e filmati di tagli;



– ‘CARBONARA DAY’, OGGI È IL GIORNO DEDICATO ALLA PASTA ALLA CARBONARA

È la ricetta italiana più ricercata su Google, nonché uno dei piatti della cucina nostrana più amati e conosciuti nel mondo. Oggi è il ‘CarbonaraDay’, la giornata mondiale dedicata alla pasta alla Carbonara. L’evento è stato lanciato nel 2017 dall’ I.P.O (International Pasta Organization) e AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta), per celebrare e discutere insieme l’iconica ricetta. La scelta della data di oggi per il ‘Carbonara Day’ non è un caso: il 6 aprile 2016, il canale YouTube francese ‘Demotivateur’ pubblicò una video ricetta disastrosa del piatto nostrano che suscitò le ire del web. La ricetta fece il giro del mondo e scatenò un clamore mediatico, tanto che Barilla, chiamata in causa nel video, si dissociò da quanto mostrato nelle immagini. In risposta, l’anno seguente fu lanciato il ‘Carbonara Day’, che ogni 6 aprile celebra la vera pasta alla Carbonara italiana;

– DA DISNEY + IL NUOVO TRAILER DI ‘LOKI’

Disney+ ha diffuso il nuovo trailer della serie Marvel Studios ‘Loki’. Qui, il fiero dio dell’Inganno, dopo essere fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority). La serie originale Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma dal prossimo11 giugno. ‘Loki’ segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di ‘Avengers: Endgame’;

ALESSANDRA AMOROSO ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO ‘PIUMA’

Con un post sui social Alessandra Amoroso ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. ‘Piuma’, questo il titolo della canzone che debutterà domani 7 aprile. Il lungo messaggio è accompagnato da una foto sfocata, che mostra un foglio su cui è riportato il testo del brano. ‘Piuma’ è il primo singolo che anticipa il prossimo album di Alessandra Amoroso, atteso quest’anno, che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico ’10’, pubblicato il 5 ottobre 2018 per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Ultimamente l’artista è tornata sulla scena musicale con ‘Pezzo di cuore’, in duetto con la sua amica e collega Emma Marrone;

– ‘SPACE JAM: NEW LEGENDS’, TRAILER E TRAMA DEL FILM CON LEBRON

Il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action ‘Space Jam: New Legends’. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando l’intera banda dei Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e arriverà in Italia al cinema a settembre.