Matilda De Angelis e Nayt non si nascondono più, su IG la prima foto di coppia

ROMA – Lei è una delle attrici del momento, lui rapper dal flow catartico. Matilda De Angelis e Nayt sono una coppia da tempo ma solo ora arrivano le prime conferme ufficiali. Qualche giorno fa, l’attrice – reduce dalla partecipazione di successo al Festival di Sanremo e dalla fortunata serie con Nicole Kidman, The Undoing – ha dichiarato pubblicamente di essere fidanzata. Lo ha fatto in un’intervista al magazine Oggi. “È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”, ha detto la ragazza del rapper, al secolo William Mezzanotte. In coppia ma senza restrizioni: “Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io sono sempre libera, ma ti pare?!?”.

Nel weekend di Pasqua è arrivata anche prima foto ufficiale dei due. Come al solito, è uno scatto su Instagram a parlare più di mille dichiarazioni. I due sono da sempre super riservati ma adesso non si nascondono più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

C’è da dire che il gossip (internazionale, il Daily Mail nello specifico) ha fatto la sua parte paparazzandoli all’aperto durante un romantico picnic di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da celebritystyle (@celebritystylerocks)