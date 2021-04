Chiude Yahoo! Answers: ecco le domande (e risposte) più divertenti che hanno fatto la storia

Dal 2005 ha risolto i 2dubbi più profondi della conoscenza umana”, rispondendo a “questioni esistenziali di impellente necessità”. Dopo 16 anni chiude Yahoo! Answers, piattaforma gratuita che consente di inserire delle domande per ricevere risposte dalla community su qualsiasi argomento.

Utilizzato da milioni di persone, il servizio è diventato popolare grazie alle divertenti domande poste dagli utenti, diventati veri e propri meme di culto nel corso degli anni.

Oltre a non essere più attivo dal 4 maggio, Yahoo! Answers rimuoverà tutto l’archivio di domande e risposte.

Per non dimenticare, abbiamo raccolto alcune delle pietre miliari del servizio che hanno fatto la storia di internet.