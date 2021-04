Achille Lauro bambino ci racconta il nuovo album nel teaser trailer di “Lauro”

ROMA – Lo dovevamo capire dal titolo del suo nuovo disco, “Lauro”, che Achille Lauro ci avrebbe regalato un album ancora più intimo dei precedenti. Ora una conferma arriva con il teaser trailer del progetto e l’hype, come si può immaginare prima di premere play, vola alla stelle.

Il rapper romano si mostra in spezzoni di video di inediti della sua infanzia per arrivare a quelli più recenti e sconvolgenti di lui al Festival di Sanremo.

“Lauro” è, però, anche il disco del mistero di Achille Lauro. L’artista lo ha definito il suo “ultimo album”. Non è chiaro sapere il senso della frase, che ha scatenato il panico in molti fan. Lauro, dal canto suo, non ha dato spiegazioni ma si è limitato a raccontare questo progetto come tappa di un viaggio.

Un cammino che ora, nel teaser, quasi assimila a quello di Dante Alighieri nella Divina Commedia. E in apertura, non a caso, recita il celebre verso: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita”. Poi qualche accenno agli inediti che comporranno la tracklist e il racconto criptico di quello che sarà. Ne sapremo di più il 16 aprile quando l’album vedrà la luce su tutte le piattaforme.