Tra teatro, musica e tv. Giulia Luzi si racconta a DiReMiFaSol

ROMA – Nel 2013 un grande successo a teatro con “Romeo e Giulietta – Ama e cambia”, opera musicale prodotta da David Zard e diretta da Giuliano Peparini. Giulietta era, appunto, Giulia Luzi, cantante, attrice e doppiatrice di grande successo nonostante la sua giovane età.

Artista completa che alcuni ricordano per la celebre sigla della serie “Un medico in famiglia”, che molti hanno apprezzato a Sanremo nel 2017 (in coppia con Raige) e che lo scorso anno ha spopolato con il tormentone estivo “Mon amour”. La nuova puntata di DiReMiFaSol cala l’asso, anzi, la regina.