‘Blocchi’ è il nuovo singolo di Liner, l’artista indipendente che fa milioni di stream

Il brano inedito di Liner nasce dal famigerato blocco dello scrittore. ‘Blocchi’ parla di tutti i tipi di blocchi mentali ed emotivi che ognuno di noi si ritrova ad affrontare e da cui, secondo l’autore, si può uscire solo reagendo con forza e determinazione.

«Spesso, quando parli alle persone dei problemi che ti affliggono, queste ti spronano a rialzarti, senza però consigliarti davvero come farlo – Dichiara Liner – In “Blocchi” rifletto sul fatto che chi ci sta accanto può essere sì in grado di compatirci, ma mai di salvarci veramente. È qui che entra in gioco la nostra forza di volontà, che è l’unica cosa su cui possiamo contare per superare i momenti di blocco».