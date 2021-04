the_date('c');?>

Da quando prendo la pillola il mio ciclo è veramente scarso, il primo giorno normale e gli altri solo poche macchie, la cosa un po’ mi preoccupa perché prima avevo un ciclo molto abbondante e ora questo cambiamento mi spaventa. Mia madre dice che è normale, ma vorrei capire perché cosa succede esattamente al mio corpo. Prendo la pillola per l’acne e almeno quello un po’ si è risolto. Grazie, Susan





Susan

Cara Susan,

non sappiamo quale pillola tu stia assumendo, ma in generale possiamo dirti che essa viene usata come utile metodo contraccettivo e spesso curativo. Essa apporta dei cambiamenti a livello ormonale, per questo viene a volte associata nella cura dell’acne, oltre ad essere spesso indicata per regolarizzare il ciclo e lenire i disturbi di cicli dolorosi o abbondanti.Devi sapere che il sanguinamento che si presenta in corso di assunzione di un contraccettivo ormonale è una falsa mestruazione, pertanto anche intensità e durata del ciclo tendono a cambiare, in genere a ridursi. La pillola anticoncezionale infatti mette a riposo le ovaie e grazie agli ormoni estrogeni e progestinici contenuti nella pillola, la mucosa uterina continua a crescere e intorno ai 28 giorni a sfaldarsi, provocando così il sanguinamento.

Un cambiamento simile è da considerarsi normale e solitamente la maggior parte delle donne ne traggono beneficio nel tempo, riuscendo ad avere uno stile di vita più attivo in quei giorni.

Cosa ti preoccupa in particolare?

In generale, se la pillola è stata prescritta da un medico dopo a degli accertamenti, non dovrebbero esserci, controindicazioni, ma in questo caso solo dei benefici come tu stessa confermi con la riduzione dell’acne.-

Se senti di voler conoscere meglio questo aspetto funzionale legato all’assunzione della pillola, potresti chiarire ulteriormente questi dubbi in sede di controllo ginecologico e aver conferma che la pillola sia facendo il suo “lavoro”

Speriamo di esserti stati di aiuto.

Un caro saluto!