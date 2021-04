Crudelia, con il nuovo trailer sale l’attesa per il film sull’amata villain Disney

ROMA – È crudele, ama le pellicce ed ha un’ossessione per i cuccioli di dalmata. Lei è Crudelia De Mon. Ad interpretare l’amata villain apparsa per la prima volta nel 1961 nel classico d’animazione Disney La Carica dei 101 è Emma Stone. La pellicola racconterà le origini di questo enigmatico personaggio, partendo dalla sua adolescenza e mostrando al pubblico una De Mon in veste punk e ribelle, diversa da quella che abbiamo visto nel cartone e nei live action La carica dei 101: Questa volta la magia è vera e La carica dei 102. Il film The Walt Disney Company – diretto dal regista di ‘Tonya’, Craig Gillespie e scritto da Tony McNamara– debutterà il 28 maggio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane (salvo disponibilità dei cinema) e su Disney+ con Accesso VIP.

CRUDELIA, LA TRAMA

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella.