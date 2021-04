Vuoi scrivere un messaggio mentre stai andando in bicicletta? Pessima idea.

Meglio avere sempre entrambi gli occhi su strada e le mani ben salde sul manubrio per evitare guai belli grossi.

Come poteva accadere al protagonista di questo video virale, che per smanettare con il suo smartphone mentre pedalava si è schiantato contro un furgoncino parcheggiato.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, e il ciclista sbadati ci ha regalato una perla di comicità da 10 e lode. Ma sarebbe potuta andare molto peggio…

Prestate sempre attenzione alla strada!