E’ normale non masturbarsi? Sono io ad essere strano?…

Ciao, sono un ragazzo di 16 anni e volevo sapere una cosa. E’ normale non masturbarsi? i miei amici raccontano sempre di quello che fanno al bagno o quando sono a letto. A volte parlano anche di film porno o di cose che io proprio non conosco e mi sento in imbarazzo.

Vorrei provare anche io ma più per curiosità che per necessità ma poi mi sembra stupido farlo tanto perchè lo fanno tutti.

Quando mi trovo in queste situazioni io rido e faccio intendere che lo faccio ma hanno iniziato a sospettare che non sia vero e uno di loro mi prende in giro e mi chiama con i peggio nomi o fa finta che io sia una ragazza. Lo odio quando fa così Voi sapete dirmi se sono io quello strano o non è necessario farlo? grazie e scusatemi Anonimo

Caro Anonimo,

grazie a te per averci scritto.

Comprendiamo i tuoi dubbi. Purtroppo molti ragazzi, non provengono da un percorso di educazione sessuale, quello che conoscono sull’aspetto della sfera sessuale lo scoprono, come è avvenuto a te, dai compagni un po’ più navigati ed esperienti, da internet, oppure dalle infinite informazioni con i quali i mass media trattano i temi inerenti la sessualità, attraverso immagini fortemente pornografiche, o a fatti di cronaca nera associati alla sessualità. Tutto questo, come nel tuo caso, crea una grande confusione nei ragazzi sulla normale crescita sessuale.

Quello che possiamo dirti è che lo sviluppo della persona avviene in modi e tempi del tutto personali. Non esiste una regola uguale per tutti, pertanto può essere normale non masturbarsi: forse in questo momento hai bisogno di tempo per comprendere e creare un rapporto fra te e il tuo corpo che cambia, fra te e la tua sfera personale.

In quest’ambito come in molti altri, la mancanza di una corretta informazione non è funzionale a dare risposte corrette e rassicuranti.

Ti consigliamo infine di rivolgerti a figure adulte di riferimento come i tuoi genitori, il tuo medico di base o il consultorio di zona, per chiarire tutti i tuoi dubbi sulla sfera sessuale.

Per quanto riguarda il tuo amico, particolarmente offensivo nei tuoi confronti, potresti provare a parlare con lui e spiegargli come alcune allusioni che fa nei tuoi confronti, ti infastidiscono e ti feriscono. I rapporti di vera amicizia si basano soprattutto sul rispetto dell’altro e questo chiarimento sarà utile per capire anche la natura della vostra amicizia.

E’ possibile anche aggiungere che non tutti desiderano condividere la sfera della sessualità raccontando le proprie esperienze auto ed etero esplorative e per tale motivo, aldilà se sono esperienze che hai effettivamente avuto, potresti volerle tenere per te. Per tale motivo non deve essere obbligatorio parlarne in gruppo. La condivisione è importante per chiarire dubbi e/o trovare rassicurazione ma non deve diventare ostentazione.

Scrivici ancora se vuoi.

Un caro saluto.