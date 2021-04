A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Taylor Swift stanotte si riappropria della sua musica con la riedizione di “Fearless”, mentre Guè Pequeno e Dj Harsh lanciano il quarto capitolo di “Fastlife”.

I singoli



Pierdavide Carone pubblica “Buonanotte”, il suo nuovo singolo già disponibile in presave. Scritto insieme a Lorenzo Cantarini, il brano anticipa l’uscita del prossimo progetto discografico del cantautore: il quarto, in arrivo a nove anni di distanza dall’ultimo.



“Sale” è il nuovo singolo di Golden Years in collaborazione con Laila Al Habash, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws / peermusic ITALY. Il producer, al secolo Pietro Paroletti, torna con un brano dalle spiccate contaminazioni con la black music, in particolare l’RnB, con sonorità che gli permettono di presentare al pubblico il proprio lato più melodico. La voce del brano è quella di Laila Al Habash, cantautrice italo-palestinese, tra le promesse più interessanti della nuova scena italiana, che con le sue liriche descrive un preciso stato d’animo: la malinconia che sopraggiunge quando non si riesce ottenere qualcosa che si desidera ardentemente. “Sale” è la rappresentazione dell’insoddisfazione, delle lacrime che bagnano il viso prima di rassegnarsi, quando non è stato possibile raggiungere un obiettivo.

Alice Merton torna con “Vertigo”, un manifesto della sua indole: essere fragili come punto di forza. La ragazza che a soli 27 anni ha traslocato 13 volte crescendo in Canada e in Germania per poi stabilirsi oggi a Berlino, è agli occhi di tutti una donna forte. Le cose, però, non sono mai a una sola dimensione e con il suo nuovo singolo la cantautrice “global” vuole dimostrare che la sua forza nasce dalla consapevolezza delle insicurezze.

“Data Crime” è il nuovo singolo di Zollo, ultimo estratto da “Spermatozollo”. Il brano è un featuring con i Calibro 35 e Xenboi. Si tratta del primo della seconda parte della “collana discografica” del produttore, compositore e ingegnere del suono classe 87. Tutto ha preso vita nel 2020 grazie ai pezzi con Joe Scacchi, Garage Gang, Ketama126, Lil Jolie e Pretty Solero, Tauro Boys ed Enrico Gabrielli: un esordio solista che continua in questo 2021.



“Settimo pasito” (Ore25 / MArteLabel, distribuito da Artist First) è il nuovo singolo di Jaqueline. Scritto da lei stessa insieme a Davide Fraraccio, il brano è un pezzo caratterizzato da un suono morbido, leggero e trascinante, ricco di sensualità e passione, e riprende a tratti, lo scenario musicale dei balli proibiti di “Dirty Dancing”. Un pop-latino cantautorale con sfumature elettroniche.

I dischi

Taylor Swift pubblica una nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”. Un lavoro registrato nuovamente in questi ultimi mesi dopo la battaglia per riappropriarsi dei diritti della sua produzione. Sei le canzoni scritte nelle sessioni in studio, che si aggiungono alla tracklist del lavoro. Ventisette le tracce in tutto tra vecchi pezzi e inediti appunto. Tra quest’ultimi un duetto con Keith Richards in “That’s when”. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Love Story” e “You all over me”.



Guè Pequeno e Dj Harsh continuano la saga iniziata ormai 10 anni fa. Esce stanotte ‘Fastlife Vol. 4’, il loro nuovo mixtape. Come da tradizione, arriva su tutte le piattaforme digitali dopo la pubblicazione di un disco di Pequeno. Il lavoro segue, infatti, il lancio recente della riedizione de ‘Il ragazzo d’oro’, uscito originariamente nel 2011 dopo l’esperienza con i Club Dogo. Proprio quell’anno, qualche mese dopo, i due regalavano ai fan il primo capitolo di ‘Fastlife’. In questa quarta parte sono tante le collaborazioni: tra i nomi che partecipano quelli di Salmo, Marracash, Lazza, Noyz Narcos, Luchè e Gemitaiz. Praticamente buona parte della scena hip hop italiana.



Skioffi torna dopo l’esperienza ad amici con un nuovo ep, “Alice”. Un disco di sette tracce, legate da un unico filo conduttore: una ragazza che dà il titolo al progetto, prodotto dallo stesso artista.