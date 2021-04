“L’abilità curativa di Wolverine non può salvarmi dal Covid. Ma il vaccino può. Fatelo!”. A parlare è Hugh Jackman, che ha condiviso una foto su Instragram che lo immortala mentre riceve il vaccino anti Covid-19.

L’attore australiano ha dato il volto a Wolverine nella saga cinematografica della Marvel ambientata nel mondo degli X-Men, supereroe dotato del potere di guarigione. Per smuovere anche i più giovani sull’importanza del vaccino, Jackman ha citato il suo popolare personaggio, imitandone anche la posa.

Hugh Jackman è Wolverine

Hugh Jackman ha vestito i panni di Wolverine dal 2000, esordendo al cinema in “X-Men”, fino al 2017, con l’ultimo capitolo cinematografico della trilogia dedicata al supereroe, “Logan”. Il personaggio è stato protagonista di 8 pellicole della saga, comparendo anche in altri due film ambientati nel mondo degli X-Men, seppur per cammei.