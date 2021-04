the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 9 aprile 2021

– IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE LANCIA UN SITO, SOCIAL E TV DEDICATI ALLA MATURITÀ 2021

È online la pagina web dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione, istruzione.it/esami-di-stato/. Uno strumento che mette a disposizione di studentesse e studenti, dei docenti e di tutta la comunità scolastica documenti, informazioni e materiali sugli esami. In vista della prova di Stato sarà possibile interagire con il ministero attraverso la rubrica social #MIrisponde con richieste di chiarimento o di approfondimento. Le risposte saranno fornite sempre attraverso i canali social. Grazie alla collaborazione tra il ministero e la Rai ci saranno finestre dedicate agli esami anche all’interno dei programmi di Rai Cultura e di RaiGulp. In particolare, nell’ambito de ‘La Scuola in Tivù’, ci sarà un pacchetto di puntate dedicato alla spiegazione approfondita dei diversi passaggi dell’esame del secondo ciclo;



– IL 9 APRILE È ‘UNICORN DAY’, LA GIORNATA DELL’UNICORNO

C’è la festa del gatto, quella del delfino, quella del panda e anche quella dell’Unicorno. Oggi è l”Unicorn Day’, un giorno speciale dedicato alla più affascinante creatura mitologica di tutti i tempi. Simbolo di purezza e magia, amato da adulti e bambini, l’unicorno è parte integrante della nostra cultura. Per questo nasce l’’Unicorn Day’: una giornata per ricordare a tutti come la fantasia sia un ingrediente fondamentale per una vita felice. Ci sono tanti modi per festeggiare il giorno dell’unicorno. Si può cucinare un dolce colorato, scrivere un racconto fantasy, disegnare un mondo incantato, o guardare un film a tema. L’unica regola è lasciarsi guidare senza freni dalla fantasia;



– NEL NUOVO DISCO DI RKOMI UN FEATURING CON TOMMASO PARADISO

Il 14 aprile sarà disponibile il brano ‘Ho spento il cielo’ che vede la collaborazione di Rkomi e Tommaso Paradiso. Ad annunciarlo è lo stesso rapper, che ha svelato la tracklist del suo album – ‘Taxi Driver’ – in uscita il 30 aprile. Quattordici le tracce in tutto nell’immagine condivisa da Mirko su Instagram ma nessun altra collaborazione specificata. ‘Taxi Driver’ è un progetto che verrà svelato man mano e non è detto che a quello dell’ex frontman dei Thegiornalisti non si aggiunga qualche altro nome;

– LA CHAMPIONS LEAGUE SBARCA SU TIK TOK ED È SUBITO BOOM DI ISCRITTI

La UEFA ha lanciato il profilo TikTok della Champions League. L’account ha raggiunto in appena un giorno i 160.000 iscritti e promette di “emozionare e intrattenere quante più persone possibile”. Sulla piattaforma saranno pubblicati sia contenuti esclusivi e retroscena che momenti amarcord della massima competizione calcistica europea. La strategia della UEFA, riferisce il portale francese SportBuzzBusiness, mira a coinvolgere i più giovani lanciandosi proprio su TikTok, il social più utilizzato dalla generazione Z. Questo è il secondo account aperto dalla UEFA sul controverso social cinese. Il primo è stato infatti quello di Euro 2020, che ha stretto con TikTok un esclusivo contratto di partnership;

– ‘GHOSTBUSTERS: LEGACY’, GUARDA LA PRIMA CLIP CON I MINI PUFTS E PAUL RUDD

‘Ghostbusters: Legacy’ sente odore di debutto. Dopo vari slittamenti dovuti al Covid-19, il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche a novembre. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Per ingannare l’attesa, la Sony Pictures ha rilasciato la prima clip dal film che mostra Paul Rudd in un supermercato alle prese con i Mini Pufts, dei piccoli marshmallow che ricordano Stay Puft Marshmallow Man (l’Uomo della Pubblicità dei Marshmallow): l’antagonista dei protagonisti del primo film del 1984.