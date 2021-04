“Pesche” è il primo singolo di Federico Rossi. Fuori anche il video

ROMA – Dopo il debutto di Benji Mascolo come solista, è arrivato il turno di Federico Rossi. È su tutte le piattaforme da oggi “Pesche”, attesissimo pezzo prodotto da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

Da oggi è online anche il videoclip del brano, diretto da Martina Pastori (già nota per aver firmato la regia di alcuni videoclip per Fabri Fibra, Fedez, Ghali, Marracash) e prodotto da Borotalco.tv.

Il video racconta di un incredibile viaggio all’interno di un sogno: mentre Federico Rossi si prepara per un viaggio immerso nella natura, ad un tratto perde i sensi venendo colpito da una pesca. Al risveglio, è catapultato in un ambiente selvaggio, un mondo onirico, tra spiagge, boschi e radure erbose. Attraverso i paesaggi che fanno da cornice al suo sogno, si avventurerà alla ricerca di un essere misterioso, che non lascia in pace la sua immaginazione: una pesca gigante.