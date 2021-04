All’istituto Galilei di Crema si studiano i simboli dell’Unità nazionale

Crema – Quando si arruolò per il servizio di leva obbligatoria non aveva nessun interesse per la patria, il combattimento, il fronte, la bandiera. Ricorda che suo padre la esponeva ogni tanto ma per lui questo simbolo acquisì significato più tardi, dopo aver prestato il suo giuramento con una mano sulla Bibbia e l’altra sulla pistola. Questo e tanti altri racconti sono stati fatti stamane dal professore Claudio Zucchelli, aplino, agli studenti e studentesse dell’istituto superiore ‘Galilei’ di Crema nell’ambito del progetto ‘Conosci, vivi e diffondi la Costituzione’, realizzato dalla scuola in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it.

Zucchelli è partito dalla rivoluzione francese e dai valori di libertà, uguaglianza e fratellanza, ha ripercorso con sintesi e passione gli avvenimenti più importanti della storia italiana dai primi del Novecento raccontando attraverso la sua personale esperienza come sia arrivato ad appassionarsi così tanto alla sua patria, alla sua bandiera, al suo popolo. Un racconto così accorato che non poteva che emozionare. In merito al tricolore, spiega Zucchelli, nel nostro paese esponiamo meno la bandiera per via di un retaggio fascista, per cui l’associamo a un periodo in cui effettivamente se n’è fatto largo uso e abuso. Ma esporre la bandiera, soprattutto in momenti particolari come le ricorrenze e le celebrazioni ma anche in una situazione drammatica che ci coinvolge tutti come questa pandemia è sintomo di vicinanza, di unità e solidarietà.