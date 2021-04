Lol: Chi ride è fuori, i ‘best moment’ del comedy show di Prime Video

ROMA – A malincuore la prima stagione di LOL: Chi ride è fuori si è già conclusa e c’è chi già aspetta la seconda stagione (come noi).

Uno show senza precedenti con un cast irresistibile. Già dai primi minuti del primo episodio i muscoli del viso e dell’addome vi chiederanno di smettere di ridere…questo è impossibile!

Il comedy show Amazon Original Italiano ha visto sfidarsi fra dieci comici professionisti chiamati a restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari. Tutto questo per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto dal vincitore, ovvero Ciro dei the Jackal.

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei the Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna sono stati i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li ha visti sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

Per gli inguaribili nostalgici che sono già la mancanza di LOL abbiamo raccolto i ‘best moment’ della prima stagione: da Posaman a ‘mignottone pazzo’.

IL METABOLISMO DI LILLO

POSAMAN

LILLO THE MENTALIST

IL PROFILO DI LILLO

“SO’ LILLO”

“HAI CAGATO?” BY PINTUS

IL BALLETTO DI CIRO

ELIO ELIMINA FRANK MATANO

IL “MIGNOTTONE PAZZO” DI MICHELA GIRAUD

I ‘BAFFI’ DI MICHELA GIRAUD

AL ‘SUPERMERCATO’ CON KATIA FOLLESA

