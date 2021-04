Harry tornerà in UK per il funerale del principe Filippo senza Meghan

ROMA – “Ci mancherai molto”. Sono queste le prime parole della coppia più chiacchierata del momento, Harry e Meghan, all’indomani della scomparsa del principe Filippo di Edimburgo (QUI la notizia). Le hanno lasciate in apertura del sito di Archwell, l’organizzazione benefica fondata dai Sussex lo scorso anno.



I due, ormai stabili a Los Angeles, sono loro malgrado ancora una volta al centro delle cronache e la domanda più frequente è solo una: torneranno in Inghilterra per dare l’ultimo saluto al nonno?

Certo la docu-intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha gettato non poche ombre sulle dinamiche familiari della casa reale. Le accuse di razzismo e le presunte discriminazioni subite da Meghan hanno lasciato qualche dubbio sulla vicinanza della coppia ai parenti. Harry, però, rimane molto legato alla sua famiglia e – secondo i tabloid inglesi – sarebbe in procinto di tornare per il funerale di Filippo.

Era molto vicino ai nonni e, come riporta il Daily Mail, “farà il possibile per andare, soprattutto per star vicino alla nonna in questo terribili giorni”.



Meghan potrebbe non seguire il marito in Inghilterra

Qui si complicano le cose. In mezzo a una pandemia mondiale, il duca di Sussex dovrà seguire tutti i protocolli del caso, ovvero tamponi e autoisolamento al ritorno dalla Gran Bretagna. La questione più scottante riguarda, però, Meghan. La consorte del secondogenito di Carlo e Diana potrebbe disertare. L’ex attrice è incinta del suo secondo figlio e sostenere un lungo viaggio perciò potrebbe non essere consigliato. Meg chiederà consiglio ai suoi medici prima di prendere qualsiasi decisione.

Il funerale

Certo, la coppia ha ancora un po’ di tempo per organizzarsi. Il funerale di Filippo dovrebbe tenersi tra una decina di giorni. In Inghilterra è usanza comune aspettare così tanto per dare l’ultimo saluto a una persona. In ogni caso, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, saranno ammesse alle celebrazioni soltanto 30 persone. È la prassi che abbiamo imparato a fare propria nell’ultimo anno e che sconvolgerà anche i piani dei reali.

La salma di Filippo rimarrà al castello di Windsor, dove si trovava al momento del decesso, fino al giorno del funerale. Nessun saluto pubblico da parte dei sudditi quindi. E, secondo quanto riferito da fonti vicine alla royal family, le esequie saranno in forma privata alla Saint George’s Chapel del Castello di Windsor.

Saranno probabilmente ulteriori fughe di notizie a rivelare se Harry sarà riuscito a tornare a casa!