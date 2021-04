the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 12 aprile 2021

– BAFTA 2021, IL TRIONFO DI ‘SOUL’ E ‘NOMADLAND’ AGLI ‘OSCAR INGLESI’

‘Nomadland’ di Chloé Zhao e ‘Soul’ di Pete Docter. Sono stati loro i protagonisti della 74esima edizione dei BAFTA Award, i tradizionali premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, che si è tenuta alla Royal Albert Hall di Londra. Il film di Zhao ha conquistato 4 statuette su 7 nomination. La pellicola animata di Docter, invece, 2 premi (Miglior film d’animazione e Miglior colonna sonora). Nessuna statuetta per ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone candidato a Miglior trucco e acconciatura e per Chadwick Boseman. A causa della pandemia ancora in corso, l’edizione 2021 dei BAFTAs è stata divisa a metà. I primi otto riconoscimenti sono stati assegnati sabato 10 aprile. I restanti diciassette, invece, ieri;

– PROBLEMI SU MARTE, POSTICIPATO IL PRIMO VOLO DI INGENUITY

Sulla base dei nuovi dati inviati da Ingenuity, è stato posticipato a non prima del 14 aprile il primo volo sperimentale dell’elicottero su Marte, inizialmente programmato per la notte scorsa. Lo ha comunicato la NASA, spiegando che il problema si è presentato durante un test di rotazione ad alta velocità dei rotori avvenuto lo scorso venerdì. Un errore, dichiara la NASA, che si è verificato quando il computer di volo ha compiuto il tentativo di transizione dalla modalità “Pre-Flight” alla modalità “Flight”. Ingenuity è sano e salvo, ma il team dell’elicottero sta esaminando la sua telemetria per diagnosticare e comprendere il problema;



– LE DROGHE E LE DISFUNZIONI SESSUALI: QUALI RISCHI?

Ricorrere a sostanze stupefacenti anche solo per aumentare le prestazioni sessuali è una pratica abbastanza diffusa tra i ragazzi. Il cocktail poi, con l’alcol e altre sostanze chimiche ha ricadute sulla salute e comporta il rischio di contrarre infezioni severe come l’Hiv, Hpv e tante altre malattie sessuali. Per capire meglio come stanno le cose l’agenzia Dire ha intervistato il professor Andrea Lenzi, direttore dell’UOC (unità operativa complessa)di Endocrinologia e andrologia del Policlinico Umberto I di Roma;

– SU RAIPLAY LA LOTTA PER LA PARITÀ DEI SESSI NEL FILM ‘DI NOTTE, SUL MARE’

Dal 29 aprile debutta in anteprima esclusiva su RaiPlay ‘Di notte, sul mare’ esordio cinematografico di Francesca Schirru. Dramma sentimentale dalle atmosfere crime, sperimentale nel linguaggio, nella scrittura e nella durata, ‘Di notte, sul mare’ racconta la storia di Monica e Mattia, due diciottenni innamorati e pieni di sogni. Un tragico evento, oltre a spezzare la vita del fratello di Monica, rompe irreparabilmente l’equilibrio delle loro giovani esistenze. Interamente girato a Torre Santa Sabina, in Puglia, ‘Di notte, sul mare’ si propone anche come una riflessione sull’evoluzione del percorso, ancora incompiuto, di pari opportunità e diritti tra i due sessi;

– TREDICI PIETRO ANNUNCIA IL SUO NUOVO EP ‘X QUESTA NOTTE’

Si intitola ‘X Questa notte’ il nuovo Ep di Tredici Pietro. Il rapper torna a due anni dal suo disco di debutto, ‘Assurdo’. Ad annunciarlo lo stesso Pietro, figlio di Gianni Morandi e Anna, -con un post su Instagram che svela anche la cover. Il lavoro sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 21 aprile. Per altri dettagli i fan dovranno attendere, perché l’artista non ha svelato altro. Unica cosa certa è il nome del producer che ha accompagnato Pietro in questa avventura: quello di Andry The Hitmaker.