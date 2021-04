Harry è arrivato in Inghilterra…senza Meghan. Sabato i funerali del Principe Filippo

ROMA – Il principe Harry è tornato a Londra. Il secondogenito di Carlo e Diana è

stato visto sbarcare con un volo British Airways all’aeroporto di Heathrow nel pomeriggio di ieri, dopo un anno di assenza dalla Gran Bretagna.

Già nei giorni scorsi, i tabloid avevano riferito della volontà del principe di essere presente all’ultimo saluto a Filippo e vicino a Elisabetta II, con entrambi ha sempre avuto un rapporto molto forte.

Harry, al suo arrivo, è stato trasportato al Nottingham Cottage dove trascorrerà i prossimi 5 giorni in completo isolamento (la sua ex residenza, il Frogmore Cottage, è ora abitata dalla principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank).

La quarantena è obbligatoria per chi rientra dall’estero, vista la pandemia ancora in corso. Si sottoporrà comunque a un tampone prima di spostarsi a Buckingham Palace.

La prova più dura per Harry sarà, però, il ricongiungimento con la famiglia. I dissapori nati negli ultimi mesi hanno di certo spezzato l’armonia che era di casa e sicuramente ci sarà modo per un chiarimento faccia a faccia.

La cerimonia funebre è prevista tra meno di dieci giorni alla Saint George’s Chapel del Castello di Windsor, dove si trova la salma. Harry dovrebbe partecipare in abiti “civili”, senza l’alta uniforme che avrebbe indossato se non fosse stato estraniato dai Royal Marines. Privato di tutti i titoli, il duca potrebbe indossare la giacca con le medaglie visto il suo ruolo di capitano portato avanti fino alla separazione.

L’addio a Filippo, come confermato dalla royal family, si svolgerà il 17 aprile alle 15.

Details of The Duke of Edinburgh’s Funeral have been announced.



The service will take place:



◾️on Saturday 17 April 2021



◾️at 3pm



◾️in St George’s Chapel, Windsor



Find out more: https://t.co/jjzBksqxeu pic.twitter.com/8tj5oBJPQn