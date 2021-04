Il principe William rompe il silenzio sul nonno Filippo: “Mi mancherai”

ROMA – Rompe il silenzio con un lungo messaggio pieno d’affetto il principe William, che dalla scomparsa del nonno Filippo non aveva ancora rilasciato nessun commento pubblico.

Il primogenito di Carlo e Diana apre il cassetto dei ricordi e anche l’album delle foto, pubblicando uno scatto che vede il consorte di Elisabetta II insieme al principino George. Si sente fortunato William, scrive, di aver potuto vivere tutti questi anni accanto a Filippo. Una gioia avere i nonni in vita fino all’età adulta e aver fatto conoscere loro moglie e figli.

“Sono grato- si legge nella nota pubblicata dall’account Instagram Kensington Royal- che mia moglie abbia avuto tutti questi anni per conoscerlo e per la gentilezza che lui ha sempre dimostrato nei suoi confronti”. Lasciando da parte ogni tono istituzionale, William prosegue: “Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno”. E il principe ricorderà sempre “il suo contagioso senso dell’avventura e dell’humor”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Nonno Filippo, continua ancora William, “è stato un uomo straordinario, parte di una generazione straordinaria”. Ora il pensiero va a Elisabetta II: “Catherine e io continueremo a fare quello che avrebbe voluto e a dare supporto alla regina negli anni che verranno”.

Un’altra cosa è certa per il principe: “Mio nonno mi mancherà”.