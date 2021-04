World Kiss Day, ecco i baci più sexy del cinema!

Passionale, dolce e romantico.

Qualsiasi sia la sua forma, un bacio è “un apostrofo rosa fra le parole ‘t’amo’”.

Non è strano che per celebrarlo gli siano state dedicate ben due giornate mondiali: una oggi, 13 aprile, e una il 6 luglio.

Il World Kiss Day è un evento nato per celebrare il bacio più lungo mai scambiato: quello di una coppia che durò 58 ore labbra a labbra!



L’idea alla base della Giornata Mondiale del Bacio è che molte persone possono aver dimenticato i piaceri semplici associati al baciare per il gusto di baciare, piuttosto che farlo come mera formalità sociale o preludio ad altre attività…

Pensate al vostro primo bacio, a quello più dolce, quello sincero per ringraziare qualcuno o nato naturalmente dalla voglia di farlo.

Poi pensate a tutti quei baci dati tanto per dare.

Per celebrare l’arte più bella dell’umanità, ecco 5 tra i baci più ‘sexy’ del cinema!

1 – Sarah Michelle Geller e Selma Blair, Cruel Intention



2. Tobey Maguire e Kirsten Dunst, Spiderman



3 – Patrick Swayze e Jennifer Grey, Dirty Dancing



4 – Ryan Gosling e Rachel McAdams, Le pagine della nostra vita



5 – Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, I segreti di Brokeback Mountain