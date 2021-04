After 3, rilasciato il ‘bollente’ teaser poster del terzo capitolo

ROMA – Successo ‘senza freni’ per After, la saga cinematografica tratta dai libri di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott. Dopo l’uscita di After e After 2, i fan attendono trepidanti l’arrivo del terzo capitolo.

After 3 sarà tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, After 4, invece, da After 5 – Amore infinito. In Italia c’è questa divisione perché nel nostro Paese sono usciti cinque libri perché il terzo capitolo è stato diviso in due (Come mondi lontani e Anime Perdute). La versione originale, invece, è composta solo da quattro romanzi.

AFTER 3, LA TRAMA

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

AFTER 3, TEASER TRAILER