Che fine ha fatto Darius? Rapito il coniglio più grande del mondo

Chi ha rapito Darius?

La polizia inglese ha aperto un’indagine sul furto del coniglio più grande del mondo.

Il roditore, detentore del record dal 2010, è scomparso la scorsa domenica notte, mentre dormiva in un recinto nel giardino della sua casa a Stoulton, nel Worcestershire.

La sua proprietaria, Annette Edwards, ha offerto una ricompensa di 1000 sterline a chiunque lo ritrovi. In un post su Twitter ha espresso la sua preoccupazione per le sorti del coniglio, spiegando che ormai è troppo vecchio per riprodursi.

Al momento, Darius risulta ancora disperso.

Darius, il coniglio più grande del mondo

Darius è un coniglio gigante continentale, vincitore del Guinness dei Primati per la sua taglia record: è lungo oltre un metro (129 centimetri) e pesa circa 20 kg.