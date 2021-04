Il volto italiano dei Friday’s For Future: “Non abbassare la guardia sul clima”

Durante il primo lockdown abbiamo assistito alla natura che si e’ ripresa i suoi spazi. Cosa abbiamo imparato da quella esperienza?

“La cosa che fa riflettere è che, in quel periodo, è stata registrata una forte diminuzione dell’inquinamento atmosferico e dei Pm10: puo’ sembrare una buona notizia, ma non lo e’ del tutto. Da un lato, certo, questo ha dimostrato che la natura e’ ancora reattiva, dall’altro però questo miglioramento e’ stato frutto di coercizione, non è stata una scelta dell’uomo che ha detto ‘Ok, ho capito il problema, questa e’ la mia strategia per risolverlo’. Purtroppo, un cambiamento degli stili di vita di pochi mesi non influisce quasi per niente su un fenomeno cosi’ grande come il riscaldamento globale”.

Cos’è significato per te partecipare allo Youth Summit? Cosa ti ha insegnato quella esperienza?

“È stata una vittoria di noi giovani, una vittoria di un’intera generazione: grazie alle manifestazioni e all’attenzione che siamo riusciti a riscuotere, siamo stati invitati a parlare nel famoso palazzo di vetro, nel quale prima entravano solo ministri, scienziati, capi di stato. Per me, questo e’ stato sinonimo di responsabilità: io rappresentavo il mio stato e i giovani italiani, sentivo il peso sulle spalle. È stata un’importante occasione di confronto con i ragazzi degli altri paesi, soprattutto quelli più vulnerabili, che sono soggetti a effetti metereologici disastrosi legati al cambiamento climatico: abbiamo parlato di come questo sta avendo delle grandi ripercussioni su di loro e sulle loro vite. Sono uscita da quell’esperienza con una consapevolezza diversa, che mi ha fatto ripristinare le mie priorita’ e capire davvero quali sono le cose importanti nella vita”.

Dopo l’arrivo del Covid-19, quanto spazio e’ rimasto ai giovani che vogliono far sentire la propria voce?

“Non credo che lo spazio per i giovani sia diminuito, visto che la forza del movimento risiede nei social network, su internet. Avendo un grande seguito e non avendo intermediari tra noi e chi ci segue, se abbiamo voglia di mandare un messaggio riusciamo a farlo, con o senza la pandemia. Certamente lo spazio nei media tradizionali come la televisione o i giornali è diminuito, ma dopo aver risolto la crisi sanitaria, verrà da se’ tornare a parlare di quella climatica, che resta la grande priorità della nostra epoca”. (Dires – Redattore Sociale)