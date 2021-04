the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 14 aprile 2021

– UFO, IL PENTAGONO CONFERMA: GLI AVVISTAMENTI DEL 2019 SONO REALI

I video di alcuni oggetti volanti non identificati ripresi nel 2019 sopra le navi da guerra della Marina americana al largo della costa della California sono veri. Lo ha confermato il Pentagono, ammettendo che le immagini sono state catturate dal personale della Marina. I documenti dell’avvistamento sono stati raccolti dalla Task Force Unidentified Aerial Phenomena (UAP) e sono tutt’ora sotto esame. La terminologia ‘fenomeni aerei non identificati’, è da tempo utilizzata dalla marina americana per quegli avvistamenti di velivoli/oggetti non autorizzati/non identificati che sono stati osservati entrare o operare nello spazio aereo di addestramento controllato dai militari;



– DROGHE, COSA CI RENDE DIPENDENTI O INDIPENDENTI?

L’abuso di droghe e le dipendenze sono un fenomeno che, purtroppo, accompagna le generazioni. Ma cosa ci rende dipendenti o indipendenti da queste sostanze? Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Simona Pichini dell’Istituto superiore di Sanità di Roma;

– ‘FEST’, IL FESTIVAL DELLE SERIE TV ANNUNCIA LA TERZA EDIZIONE

‘FeST – Il Festival delle Serie Tv’, torna con la terza edizione il 24-25-26 settembre, in collaborazione con Triennale Milano. Tre giorni di incontri, talk, performance, experience e proiezioni dedicati alle serie tv più seguite. Tra le novità di questa edizione, la nascita dei premi completamente dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della manifestazione. Il tema della terza edizione di ‘FeST’ sarà ‘Crafting Worlds’;

– IL ‘TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE’ DE IL VOLO SI SPOSTA ALL’ARENA DI VERONA

Il Volo torna a omaggiare Ennio Morricone e annuncia un nuovo concerto a lui dedicato. Il trio si esibirà il 5 giugno all’Arena di Verona, ripercorrendo le musiche leggendarie del maestro accompagnato da una grande orchestra sinfonica. L’evento, ’Il Volo – Tribute to Ennio Morricone’, era inizialmente previsto in piazza Pio XII a Roma sullo sfondo della basilica di San Pietro ma per motivi organizzativi e vista la pandemia in corso si è deciso di cambiare location. Il live apre, tra l’altro, la stagione 2021 dell’Arena di Verona, che quest’anno vedrà in concerto artisti come Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji e Fede;



– ‘ARMY OF THE DEAD’ DI ZACK SNYDER: IL 21 MAGGIO SU NETFLIX

Zack Snyder, dopo il debutto della sua nuova versione di ‘Justice League’, arriverà il 21 maggio su Netflix con il suo horror ‘Army of the Dead’. Preparatevi a zombie, sangue, azione e colpi di scena. Dopo un’invasione di morti viventi a Las Vegas, lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo, una squadra di mercenari, tra questi l’attore Dave Bautista, si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò, notoriamente impenetrabile, prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.