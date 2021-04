Il Trono di Spade festeggia 10 anni con una programmazione speciale

Fra i maggiori eventi della storia della tv, Game of Thrones (questo il titolo originale) è culminato in un finale seguito da addirittura 45 milioni di spettatori solo in America, una distribuzione in 207 territori nel mondo e un incredibile esercito di fan pronti a tutto per celebrare la serie e in trepidante attesa del primo spin-off ufficiale della serie, House of the Dragon, che entrerà in produzione già quest’anno.

Per i dieci anni dal debutto, il cast mobiliterà i supporter per chiedere loro di contribuire a una di queste dieci nobili cause: quelle di Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League and The Trevor Project.