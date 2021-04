the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 15 aprile 2021

– ‘BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO’, ARRIVA IL FUMETTO CROSSOVER

Il mondo dei fumetti incontra quello dei videogame. DC Comics ed Epic Games tornano a collaborare con ‘Batman/Fortnite: Punto Zero’, una miniserie in 6 numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC con il fenomeno videoludico del momento. Il primo numero sarà disponibile dal 20 aprile, pubblicato da Panini Comics. Ogni copia conterrà un codice riscattabile per scaricare all’interno di Fortnite contenuti digitali ispirati agli eventi del fumetto: il primo sarà il nuovo costume di Harley Quinn Rebirth;

– ‘FAST & FURIOUS 9’, RILASCIATO IL NUOVO TRAILER

Torna la saga più adrenalinica della storia del cinema. Uscirà nelle sale italiane questa estate ‘Fast & Furious 9 – The Fast Saga’, nono capitolo del popolare franchise con protagonista Vin Diesel. Diretto da Justin Lin, il film vede il ritorno di alcuni dei personaggi più amati della serie e l’ingresso di un nuovo villain, a cui presta il volto John Cena. Il wrestler sarà Jakob Toretto, fratello di Dom nonché ladro e assassino. Chi non tornerà, invece, è il personaggio di Luke Hobbs, a causa dei contrasti avuti tra Dwayne Johnson, che lo interpreta, e Vin Diesel;

– VODAFONE LANCIA ‘GAMENOW’, LA PIATTAFORMA DI CLOUD GAMING IN 5G

Dopo Facebook, Amazon e Google, anche Vodafone entra nel mercato del cloud gaming. L’operatore telefonico ha presentato ‘GameNow’, una piattaforma di giochi in streaming disponibile in esclusiva per i suoi clienti. Il servizio è ottimizzato per l’utilizzo su rete 5G Vodafone ma è accessibile anche da rete 4G. Nel catalogo dei giochi sono presenti al momento del lancio 90 titoli, fruibili in streaming, senza limitazioni, direttamente da smartphone, tablet e PC. Il prezzo dell’abbonamento è di 9,99 al mese, ma è possibile usufruire della prova gratuita di 30 giorni;

– CAPO PLAZA TORNA CON IL NUOVO SINGOLO ‘ENVIDIOSO’ FEAT. MORAD

Ancora una collaborazione internazionale per Capo Plaza. Dopo i featuring con Boogie Wit A Hoodie, Aya Nakamura, Lil TJay e Luciano, il rapper nostrano lancia un nuovo duetto. Esce venerdì 16 aprile ‘Envidioso’, che lo vedrà in coppia con la star multiplatino spagnola di origini marocchine Morad. Il singolo, prodotto da Mojobeatz e Voluptik, è già disponibile in presave su Spotify. Brano dalle sonorità moombahton, ‘Envidioso’ segue il successo di ‘Plaza’, ultimo album del rapper salernitano uscito lo scorso gennaio e già certificato disco di platino;



– ‘ANNA’, LA SERIE TV DI AMMANITI SU SKY IL 23 APRILE

Un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più giovani. È questa l’ambientazione di ‘Anna’, miniserie in 6 episodi creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione. La protagonista Anna, a cui dà il volto l’esordiente Giulia Dragotto, parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor, interpretato da Alessandro Pecorella, in un viaggio di speranza sullo sfondo di una Sicilia post apocalittica. La serie sarà disponibile a partire dal 23 aprile su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic.