Mozcat! Il gatto suona il pianoforte e “compone” una melodia – VIDEO

C’è chi impiega anni per essere in grado di suonare abilmente il pianoforte, chi nasce più dotato e riesce in meno tempo. E poi c’è questo gatto.

Sta facendo il giro del web il video di un Mozart felino che improvvisa una melodia al piano incredibilmente orecchiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adorable😇 Cats of Instagram🐈🐾🐱 (@pawkwardcats)

In piedi su un panchetto, il gatto riesce a premere con le zampette anteriori i tasti giusti, creando una composizione armonica da fare invidia anche ai professionisti! Alla fine il micio talentuoso cerca di comporre la parte finale, ma quando si accorge di essere stato beccato, decide di rinunciare.