La scorsa settimana ho avuto un rapporto protetto ma il ciclo non arriva…

Cara Flavia,

da quello che ci racconti non dovrebbero sussistere le condizioni per un rischio di gravidanza, sia per il fatto che il rapporto era protetto che per la tempistica rispetto al ciclo, difatti affinché possa innestarsi il concepimento deve esserci stato un rapporto completo non protetto con eiaculazione all’interno dei genitali femminili, durante il periodo fertile che solitamente in un ciclo regolare cade tra il 12° e il 18° giorno di ciclo.

Inoltre la pillola anticoncezionale, se assunta regolarmente, garantisce una copertura elevata durante tutto il ciclo.

Per il fatto che sia di dimensione così piccole potresti quasi non sentirla in bocca, ma forse è solo una paura legata a questa situazione di ritardo.

I sintomi che ci riporti, quali mal di testa, dolore al seno potrebbero coincidere con i sintomi premestruali e se abbinati al ritardo magari potrebbero essere riconducibili al periodo che stai vivendo che sembrerebbe piuttosto stressante.

A volte studiare senza sosta, non dedicarsi del tempo libero può non essere produttivo, incrementando stress, tensioni e incidendo così negativamente anche sulla durata del ciclo ed i sintomi correlati.

Prova a fermarti un attimo per ritrovare il respiro e rilassarti, cercando di alternare allo studio dei momenti in cui fare qualcosa che ti piaccia e che ti rigeneri un po’. Forse così potrai risentire il tuo equilibrio e con la tranquillità anche il ciclo arriverà.

Se vuoi aggiornaci e facci sapere come va.

Un caro saluto!