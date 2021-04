Medaglia d’argento ai Mondiali del 2019, oro ai Campionati europei indoor del 2021. A soli 25 anni Maryna Bekh-Romanchuk è una campionessa di salto in lungo.

Come tutti i professionisti, anche l’atleta ucraina dedica la sua vita all’allenamento, un workout difficile e faticoso, che spesso supera ogni immaginazione.

Ne ha dato prova in uno dei suoi ultimi video pubblicati sui social, dove per la prima si esercita in una serie di salti a ostacoli.

Maryna è riuscita a superarli tutti e 10, uno ad uno, saltando in perfetta coordinazione e senza fermarsi un attimo.

Impressionante!