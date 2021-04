Il Napoli mette le “ali”. Marcelo Burlon è lo stilista delle nuove maglie

ROMA – Il Napoli si rifà il look e scende in campo con divise nuove di zecca. Osa la squadra di Gennaro Gattuso e sceglie Marcelo Burlon come designer delle maglie che vedremo nella stagione 2021.

Lo stilista nato in Patagonia da madre libanese e padre italiano mette le “ali” alla formazione partenopea, realizzando – in collaborazione con Kappa – una collezione che non vuole stravolgere l’identità della squadra ma punta a “trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico”.

L’estro di Burlon incontra così tutto il folklore del capoluogo campano e stampa sulla parte alta delle maglie ali celesti, ormai simbolo riconoscibilissimo di County of Milan, il brand che ha lanciato nel 2012.

Due i modelli: uno a fondo scuro per l’intera squadra e uno con base gialla per i portieri. Burlon – che ha alle spalle collaborazioni con Dolce&Gabbana e Alessandro Dell’Acqua, una partecipazione a Pechino Express nel 2017 e un’amicizia ormai solida con Sfera Ebbasta – ha disegnato l’intero kit per il Napoli, acquistabile dai tifosi sul suo sito ufficiale: abbigliamento streetwear, pallone e zaino.

Il debutto contro l’Inter

Una linea audace che risente dei viaggi intorno al mondo dello stilista classe 1976 e che divide i sostenitori del club campano, tra i fedelissimi della tradizionale maglia celeste e gli irrimediabili entusiasti. Cosa certa è il debutto ufficiale: previsto nel big match contro l’Inter di domenica 18 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.