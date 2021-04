Fa la spesa online e riceve un iPhone al posto delle mele

Ordinare delle mele e ricevere un iPhone. Non è una barzelletta ma quello che successo davvero ad un uomo in Gran Bretagna. Nick James, come spesso capita, ha fatto la spesa “clicca e ritira” presso un supermercato della catena Tesco.

Nella sua lista degli acquisti aveva segnato anche delle mele, “apples” in inglese. Una volta arrivato al punto di ritiro, il personale del negozio gli ha detto di cercare una sorpresa tra le buste della spesa…

“Pensavo di trovare un uovo di Pasqua o qualcosa di simile”, ha scherzato Nick.

E invece, incredibilmente al posto delle mele ha trovato un Apple iPhone SE nuovo di zecca.



Un bel regalo inaspettato che fa parte di una promozione settimanale “super sostituti” di Tesco Mobile.

Oltre all’iPhone SE, alcuni acquirenti selezionati casualmente possono trovare nella loro spesa AirPods, dispositivi Samsung o Nokia. In palio ci sono un totale di 80 oggetti di elettronica.

Nick James ha quindi ringraziato Tesco e Tesco Mobile su Twitter, con un post diventato virale.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there – an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

— Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021