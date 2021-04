the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 16 aprile 2021

– COMA COSE: È USCITO IL NUOVO ALBUM ‘NOSTRALGIA’

Due anni fa i Coma Cose, Fausto Lama e Francesca Mesiano, debuttavano con il loro primo disco ‘Hype Aura’, un album originale e geolocalizzato in una Milano che li ha visti lavorare e innamorarsi in un negozio di borse e che li ha catapultati nell’olimpo del panorama indie pop di oggi. La coppia – definita dai più i nuovi Albano e Romina – ora vive un momento d’oro: reduce dal palco del Festival di Sanremo da dove ha conquistato il pubblico mainstream con ‘Fiamme negli occhi’. La traccia è l’apripista del nuovo disco dei Coma Cose, ‘Nostralgia’, uscito stanotte per Asian Fake e Sony Music Italy. Sei le tracce in tutto e un unico filo conduttore: “Il fuoco della passione che brucia”;

– DA CREMONINI A ULTIMO, SALTANO ANCORA I CONCERTI DEL 2021

Il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno del ritorno ai grandi eventi live ma il perdurare della pandemia di Coronavirus sembra non lasciare molte speranze per la stagione dei concerti dal vivo. Ne sono la prova i continui aggiornamenti che ci arrivano dai cantanti nostrani e non solo, avvisi di rinvii e spostamenti di date che fissano i nuovi appuntamenti al 2022. È il caso di Cesare Cremonini, che la prossima estate era atteso negli stadi di tutta Italia. Il nuovo calendario del ‘Cremonini Stadi Tour 2021’ sarà comunicato entro il 30 aprile. Grande delusione anche per i fan di Ultimo, che vedono svanire la possibilità di vederlo dal vivo per il secondo anno consecutivo. A dare la cattiva notizia è stato lo stesso cantautore romano, con una storia su Instagram;

– ‘THE POGMENTARY’, AMAZON ANNUNCIA DOCU-SERIE SU POGBA

Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi un overall deal con Paul Pogba, una delle star più talentuose e influenti del calcio internazionale. Fa parte di questo accordo anche la nuova docu-serie Amazon Original francese ‘The Pogmentary’, che offrirà uno sguardo unico e intimo sulla vita, le passioni e le origini di Pogba svelando aspetti del calciatore ancora inediti per i fan. Nella serie- che arriverà su Prime Video nel 2022- Pogba rivelerà ciò che lo ha reso l’uomo che è oggi e offrirà uno sguardo esclusivo sulla sua vita;



– DROGA E SPORT, LA PAROLA ALL’ESPERTO

Praticare sport in maniera continuativa diminuisce la probabilità di assumere comportamenti a rischio, come fare uso di droghe e condurre stili di vita non sani. A dirlo è il Dott. Gianfranco Beltrami, vice presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, che intervistato dall’agenzia di stampa Dire ha parlato del rapporto tra sport e sostanze stupefacenti. “I ragazzi che fanno attività sportiva sono meno esposti al rischio di venire in contatto con ambienti che favoriscono l’assunzione di sostanze dopanti o droghe- ha detto il professore- Questo perché fare uso di doghe è incompatibile con un’attività sportiva effettuata correttamente. Quindi possiamo dire che frequentare un ambiente sportivo e sano riduce di molto le possibilità che i ragazzi assumano comportamenti a rischio”;

– ADIDAS ‘STAN SMITH MYLO’, ARRIVANO LE SCARPE A BASE DI FUNGHI

Il futuro green del pianeta è sotto ai nostri piedi. Prosegue l’impegno di Adidas verso l’utilizzo di materiali sostenibili per le sue scarpe. L’azienda ha presentato le nuove ‘Stan Smith Mylo’, le prime sneakers realizzate con i funghi. Il Mylo è un materiale innovativo naturale che sembra vera pelle: morbida, elastica, ma un’alternativa più green. Versatile, può assumere qualsiasi colore, finitura o rilievo. A base di micelio (le radici sotterranee dei funghi), viene creato utilizzando una coltivazione altamente efficiente che richiede meno di due settimane. La tomaia esterna, le 3 strisce, la linguetta sul tallone e il logo sono realizzati interamente con il Mylo. L’intersuola della scarpa invece è realizzata con gomma naturale. Non è la prima volta che Adidas presenta un prodotto altamente sostenibile. Ad inizio di quest’anno l’azienda ha lanciato le Stan Smith con Primegreen, una tomaia realizzata con materiali riciclati al 50%.