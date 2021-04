Sex and the City, Aidan nel revival. Ci sarà anche Mr. Big?

ROMA – Il cast del revival di Sex and the City si arricchisce di un altro personaggio che ha avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella serie originale: parliamo di Aidan Shaw. Il commerciante di mobili, seconda storia sentimentale per importanza della protagonista Carrie Bradshaw, verrà interpretato nuovamente da John Corbett. A confermarlo è stato lo stesso attore in un’intervista al New York Post, durante cui ha parlato di alcuni episodi in cui sarà presente.

SEX AND THE CITY, CAST E ANTICIPAZIONI DEL REVIVAL

Il revival di Sex and the city si intitola And Just Like That, una delle frasi spesso usate dalla protagonista della serie originale, interpretata da Sarah Jessica Parker, presente nel cast del revival insieme a Kristin Davis e Cynthia Nixon (rispettivamente Charlotte e Miranda). Come già noto non ci sarà la spregiudicata Samantha Jones, personaggio iconico e tra i più amati della serie, interpretata da Kim Cattrall.

Mistero ancora su Chirs Noth, per tutti Mr. Big, l’amore della vita di Carrie con il quale è convolata a nozze nel primo film, mentre nel secondo si è trovata ad affrontare la monotonia del matrimonio, inciampando in un incidente di percorso, dovuto per l’appunto al ritorno in scena dell’ex fidanzato Aidan.

I nuovi episodi saranno trasmessi su HBO Max in 10 episodi di mezz’ora ciascuno.