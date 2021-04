Phoebe Dynevor di Bridgerton si è fidanzata…con un ex di Ariana Grande

ROMA – Phoebe Dynevor, l’elegante protagonista di Bridgerton, si è fidanzata. Rimarranno delusi, però, i fan della serie Netflix nello scoprire che, nella vita reale, al contrario di quanti tutti speravano, Daphne non fa coppia con il suo co-protagonista, Regè Jean-Page.

L’attrice starebbe con Pete Davidson, comico 27enne celebre anche per essere stato uno dei ragazzi di Ariana Grande. I due sono stati legati da un fidanzamento ufficiale per 4 mesi nel 2018, come testimonia anche la hit “Thank you, next”, in cui la popstar canta: “Even almost got married, and for Pete, I’m so thankful”: “Mi sono quasi sposata e per Pete sono molto grata”.

La prova che confermerebbe i rumors

I rumors si susseguono da diverse settimane ma ora ci sarebbe un indizio a fare da prova. Pete e Phoebe sono stati visti indossare la stessa identica collana, con un ciondolo riportante le iniziali “PD”. È un simbolo che li avvicina, secondo quanto riporta il Daily Mail. Lei abita a Londra e lui in America, vivono perciò una relazione a distanza. Relazione che, in qualche modo, lo stesso Pete avrebbe confermato.

Phoebe Dynevor and Pete Davidson each seen wearing IDENTICAL necklaces of their matching initials https://t.co/oBwDrW129F pic.twitter.com/zdt2jscXDU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 16, 2021

In una chiacchierata virtuale con gli studenti della Marquette University, il comico ha rivelato di essere impegnato sentimentalmente in questo momento. “Sto con la mia celebrity crush”, ha detto la star del Saturday Night Live senza ovviamente citare Phoebe. I due si sarebbero conosciuti a febbraio di quest’anno quando la stella di Bridgerton si trovava a New York