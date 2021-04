“Premio AGOL Giovani Comunicatori”, al via la settima edizione

L’emergenza pandemica non ferma il “Premio Giovani comunicatori”, giunto nel 2021 alla settima edizione e realizzato da AGOL – Associazione Giovani Opinion Leader.

AGOL è network di giovani professionisti, nato a marzo 2014 con l’obiettivo di favorire il rinnovamento della leadership manageriale del nostro Paese attraverso il dialogo intergenerazionale, e il “Premio Giovani Comunicatori” ha come obiettivo quello di far emergere e di valorizzare le competenze e le eccellenze professionali messe in campo dagli under 35 nell’ampio settore della comunicazione.

Come partecipare

Il premio si articola in 5 categorie: Diversity&Inclusion, Corporate Communication, CSR, Social Media Strategy, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale, e in due fasce di partecipanti: “Studenti Universitari”- dedicata ai laureandi tra i 18 e i 25 anni- e “Giovani professionisti” per occupati under 35 nel marketing e nella comunicazione.

E’ possibile iscriversi a una delle cinque categorie registrandosi sul sito www.premioagol.com entro il 30 aprile.

I partecipanti che si registreranno sul sito entro il 30 aprile riceveranno i brief relativi alla categoria prescelta, tracce che dovranno interpretare in maniera innovativa per superare la valutazione del Comitato Scientifico e vincere i premi messi in palio, che consistono in master e stage presso aziende e università partner per la categoria studenti, mentre per i giovani professionisti è previsto un premio in denaro.

Ogni progetto sarà poi vagliato dal Comitato Scientifico, formato da professionisti delle aziende partner, docenti delle Università partner e top manager del mondo della comunicazione, che valuterà non solo la creatività e la rispondenza al bando ma anche e soprattutto la concreta fattibilità dell’elaborato.

Il Premio AGOL

Nelle sue passate edizioni il contest ha permesso ai giovani vincitori di entrare nel mondo del lavoro e di maturare importanti esperienze nelle relazioni pubbliche, grazie ad un gruppo di partner che riunisce aziende di livello internazionale e università di prestigio.

Il Premio AGOL si conferma quindi un’occasione ghiotta per giovani desiderosi di mettersi alla prova e di entrare nel mondo del lavoro interfacciandosi con importanti protagonisti del settore.

Diversi partner dell’iniziativa tra cui: Creval, Generali Italia, Open Fiber, Neopharmed Gentili.

All’iniziativa partecipano inoltre IULM, Roma Tor Vergata, 24ORE Business School e Master in Marketing, Digital Communication, Sales Management Publitalia 80.