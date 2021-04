the_date('c');?>

Ho paura che anche senza penetrazione possa essere incinta…

Buonasera, avevo scritto un altro dubbio un po’ di tempo fa. Questa paura persiste ancora. Ho paura che anche senza penetrazione possa essere incinta. In pratica abbiamo fatto petting vestiti e lui ha eiaculato nella zona fondo pancia/inguine nei miei giorni fertili. Ho paura che lo sperma sia arrivato in qualche modo all’ingresso della mia vagina. Poi a me é venuto il dubbio si sia sporcato le dita li liquido preiaculatorio prima di farmele. É rischioso? Lui cerca di consolarmi dicendomi che non é successo nulla di tutto ciò ma a me la paura continua a persistere. Tra due giorni dovrebbe arrivarmi il ciclo e é da poche ore che sento dei dolori al basso ventre (altezza ovaie) solo che non penso arrivi giusto per tutto lo stress.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

il liquido preseminale, per quanto in letteratura la controversia sia ancora aperta, secondo ultime ricerche scientifiche non dovrebbe contenere spermatozoi capaci di fecondare. Il liquido preseminale sembra infatti avere solo una funzione meccanica nel lubrificare l’uretra e preparare il passaggio successivo degli spermatozoi.

Con una masturbazione esterna è veramente difficile che si inneschi una gravidanza in quanto non vi è un contatto interno diretto e comunque gli spermatozoi difficilmente riescono dall’esterno a risalire le tube per raggiungere l’ovulo senza una spinta esterna. Inoltre ci sembra di capire che foste vestiti e questo è un deterrente importante in quanto lo sperma non attraversa le superfici.

Dai sintomi, sembra che il ciclo stia arrivando, ma se l’ansia persiste potresti effettuare un test di gravidanza valido sin dal primo giorno di ritardo o già dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio.

E’ vero che non ci sono certezze assolute ma puoi stare tranquilla perchè i rischi sembrano essere pari a zero.

Un caro saluto!