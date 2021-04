the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 19 aprile 2021

– IL TOUR DI TIZIANO FERRO È RIMANDATO AL 2023

Brutte notizie per i fan di Tiziano Ferro. Con un video su Instagram, il cantautore di Latina ha annunciato il rinvio dei suoi appuntamenti live al 2023. “Il tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani- ha detto-,è cancellato. Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023”. Questo il messaggio di Ferro che ha sbigottito i fan e che è finito direttamente nei trend di Twitter. Nel post che accompagna la notizia, sono state inserite tutte le informazioni utili per chi ha già acquistato i biglietti;

– CALCIO, ANNUNCIATA LA NASCITA DELLA SUPERLEGA

Dodici club hanno annunciato la nascita di una ‘SuperLega’ di calcio. È stata infatti comunicata la sottoscrizione di un accordo tra club europei – che vede coinvolte le italiane Juventus, Milan, e Inter – per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. I club, si legge nella nota diffusa, hanno concordato di partecipare alla Super League “con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei aderiscano all’iniziativa, così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna stagione sportiva, si aggiungeranno altri club secondo un processo di ammissione, per un totale di 20 club”. In futuro, i Club Fondatori auspicano l’avvio di consultazioni con Uefa e Fifa al fine di lavorare insieme cooperando per il raggiungimento dei migliori risultati possibili per la nuova Lega e per il calcio nel suo complesso;

– LIRIDI 2021, OCCHI AL CIELO PER LE STELLE CADENTI DI APRILE

Ogni anno, tra il 16 e il 25 aprile, la Terra incontra le Liridi, le stelle cadenti più ‘antiche’. Si tratta del primo sciame meteorico di cui si hanno riferimenti storici, osservato per la prima volta dai cinesi alcuni secoli a.C. Quest’anno l’evento raggiungerà il suo picco la notte tra il 21 e il 22 aprile. Ma già questi giorni è possibile scorgere qualche stella cadente. Il picco raggiungerà le 10-30 meteore all’ora, ma il tasso ha raggiunto anche un’impennata di 100 all’ora nel 1982. Le Liridi sono in genere molto brillanti, come le stelle del Grande Carro, ma alcune sono molto più intense, anche più luminose di Venere, l’oggetto celeste più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna;

– ‘INTERGALACTIC’: SU SKY ARRIVA LO SCI-FI TUTTO AL FEMMINILE

Sky ha svelato il trailer e la data di uscita di ‘Intergalactic’: la serie arriverà il 31 maggio sulla piattaforma e in streaming su NOW TV. Lo sci-fi, targato Sky Original, segue un gruppo di agguerrite fuggitive, tra dramma e avventura, nella loro ricerca della libertà. Ambientata in un futuro distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre più sfumati, ‘Intergalactic’ racconta la storia di Ash Harper, interpretata da Savannah Steyn, giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria.