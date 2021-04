TY1, arriva il nuovo singolo ‘Fantasmi’ feat. Marracash e Geolier

ROMA – Si chiama ‘Fantasmi’ il nuovo singolo di TY1 featuring Marracash e Geolier, disponibile dal 23 aprile su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano in uscita per Thaurus (under exclusive license to Believe) anticipa l’uscita prevista per il 7 maggio del nuovo disco ‘DJungle’ del Dj e producer.

L’album è già disponibile in pre-save su Spotify https://ty1.bfan.link/djungle-spotify , in pre-add su Apple Music https://ty1.bfan.link/djungle-applemusic e in pre-ordine nei formati fisici CD Standard, CD Deluxe/Collector’s Edition & Doppio Vinile Autografato al seguente link: https://ty1.bfan.link/DJUNGLE.

TY1, ecco i 24 nomi presenti nel disco ‘DJungle’

Tra i 24 artisti che saranno presenti all’interno del nuovo album di TY1 troviamo: Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier, Marracash Neffa, Tiromancino, Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh,Touchè e Vettosi.



“Lavorare con Marracash e con Geolier a questo brano è stato per me motivo di grande soddisfazione – racconta TY1 – Marra è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni, mentre Geolier è una delle voci più rappresentative della nuova scuola. La forza di Fantasmi è da ricercare nella sua spontaneità. L’idea per il beat di ‘Fantasmi’ è nata riascoltando Free degli Ultranate, il suono che ne è scaturito ha ispirato Marracash e Geolier a scrivere una vera e propria poesia”.