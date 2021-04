the_date('c');?>

Sarebbe conveniente avere un rapporto qualche giorno prima del ciclo?…

Salve, dovrei ancora avere il mio primo rapporto e vorrei capire se è conveniente averlo alcuni giorni prima di avere le mestruazioni o se questo mi provoca un ritardo del mio ciclo. E inoltre, se c’è maggiore rischio di una gravidanza o no in questo periodo. La ringrazio

Anonima, 20 anni

Cara Anonima,

affinchè avvenga un concepimento è necessario che si verifichino due condizioni, che ci sia una eiaculazione interna alla vagina durante il periodo fertile della donna he solitamente oscilla tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare. Nonostante questa finestra descritta come periodo più sensibile per una gravidanza, non è facile calcolare con esattezza l’ovulazione, potrebbero esserci casi di anticipo o ritardo o anche la possibilità di una doppia ovulazione. Per questa instabilità è sempre bene proteggere i rapporti dall’inizio alla fine. Diversi sono i metodi contraccettivi in commercio dal preservativo alla pillola, dal cerotto all’anello vagina. Potresti confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento e scegliere quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze. Soprattutto nelle prime esperienze è importante utilizzare delle precauzioni che permettano di vivere questi momenti con maggiore serenità e sicurezza.

Torna a scrivere nel caso in cui avessi bisogno di ulteriori informazioni.

Un caro saluto!