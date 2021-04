Damiano dei Maneskin: “È uno stupro anche se denunciato dopo 8 giorni”

ROMA – “È uno stupro anche se viene denunciato dopo 8 giorni”. Lo ribadisce forte e chiaro Damiano David, frontman dei Maneskin, che oggi, direttamente dalle sue storie di Instagram, ha commentato l’argomento che sta dividendo il pubblico dopo il video lanciato sui social da Beppe Grillo.

Il comico e leader del Movimento 5 Stelle, parlando dell’accusa di stupro a carico del figlio e di altri ragazzi, ha scritto:

“Una persona che viene stuprata la mattina, il pomeriggio fa kitesurf e denuncia dopo 8 giorni è strano. E poi c’è un video in cui si vede un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande. Sono quattro coglioni, non quattro stupratori”.