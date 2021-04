Il triste compleanno della Regina Elisabetta: senza i principi Filippo e Harry

ROMA – È icona senza tempo di una delle monarchie che più affascinano il mondo e sovrana più longeva del Regno Unito. Alle 2.40 del 21 aprile 1926 nasceva la regina Elisabetta II, che oggi compie 95 anni.

Un compleanno per la prima volta triste, non per l’inesorabile scorrere del tempo, ma perché il primo senza l’adorato marito Filippo, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)



Proprio qualche giorno fa, al funerale del duca di Edimburgo, abbiamo visto Lilibet fortemente provata: quasi piegata in due dal dolore della perdita. E di addii la regina ne ha dovuti dire tanti durante la sua vita. Il primo quello più sconvolgente al padre, Giogio VI, nel 1952, una scomparsa che ha segnato di fatto la sua salita al trono.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diregiovani (@diregiovani)

La morte di Filippo, però, è forse la più difficile da sopportare per la sovrana, che parlando del marito ha detto: “È stato semplicemente la mia forza”. Insieme hanno vissuto per oltre 73 anni, contando il fidanzamento. Elisabetta ne aveva solo 13, Filippo 18. Una vita fianco a fianco, coronata dalle nozze nel 1947 e 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Come ha rivelato il terzogenito della coppia, ora Queen Elisabeth sente solo un grande vuoto dentro di sé. Un’immagine che rompe quella che la regina si è costruita negli anni: sempre forte, fiera e guida indissolubile anche nei momenti peggiori.

Non è in programma, perciò, nessuna grande festa e il perdurare della pandemia di Coronavirus non aiuta. Figli e nipoti andranno a trovarla a turni per non lasciarla sola in questo giorno.

Compleanno senza Harry?

Grande assente è il principe Harry, che, secondo i tabloid, sarebbe già ritornato in California dopo la breve parentesi inglese per il funerale del nonno. C’è chi l’avrebbe visto in aeroporto nel pomeriggio di ieri.



Sempre secondo i rumors, il duca di Sussex e Meghan sarebbero in attesa di una bambina e, per i bookmakers, i due sceglieranno un nome che onori Elisabetta: si scommette su Lily.

Il futuro di Elisabetta

La domanda che si fanno tutti, però, è un’altra. Elisabetta cederà il suo trono a Carlo? I passaggi di consegna sono già iniziati e già da qualche anno il primogenito è impegnato negli appuntamenti internazionali o in quelli più faticosi. Di addio ufficiale non se n’è mai parlato ma è certo che la regina servirà i suoi sudditi fino all’ultimo, come ha promesso nel 1952!