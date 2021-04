Se ho delle perdite, la pillola è lo stesso efficace?…

the_date('c');?>

Mi chiamo Silvia,

volevo chiedervi un consiglio perché prendo la pillola yaz da circa tre mesi ma spesso tra un ciclo e l’altro ho delle perdite tipo spotting, non so se la pillola stia funzionando o no e quindi non posso avere rapporti senza preservativo perché mi viene l’ansia. Secondo voi è normale o c’è qualcosa che non va? So che dovrei andare dalla ginecologa per una visita ma per avere appuntamento passano molte settimane quindi intanto vorrei sapere se devo continuare ad usare il preservativo o posso stare tranquilla?





Silvia

Cara Silvia,

quando si assume per la prima volta un contraccettivo ormonale, può capitare che si verifichino degli episodi di spotting, solitamente è un fenomeno che si manifesta nei primi 2-3 mesi e tende a scomparire da solo.

Se la pillola viene assunta regolarmente e non hai assunto altri farmaci potenzialmente interferenti non vi è alcun calo della normale capacità contraccettiva anche in presenza di un modesto, se pur ripetuto, spotting. Riteniamo comunque che sia utile e necessario consultare la ginecologa che conoscendo la tua storia clinica potrà darti una risposta maggiormente accurata. Potrete valutare insieme se provare a modificare dosaggio ormonale e quindi pillola. In questo periodo storico, talvolta i dottori riescono anche a fare delle consulenze telefoniche. Ti suggeriamo quindi di metterti in contatto con lei.

Se hai altri dubbi o domande torna a scriverci.

Un caro saluto!