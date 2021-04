Earth Day, ascolta la “voce” della Terra registrata dallo spazio

ROMA – Anche lo spazio “parla”. Sebbene sia tecnicamente un vuoto, contiene particelle cariche di energia, governate da campi magnetici ed elettrici.

Intorno alla Terra, ad esempio, queste particelle vengono continuamente lanciate avanti e indietro dal movimento di un tipo di onde elettromagnetiche note come onde di plasma. Con la giusta strumentazione, la NASA è riuscita a registrare i suoni emessi da queste onde in alcune regioni intorno alla Terra note come fasce di Van Allen.

In occasione dell’Earth Day, la Giornata della Terra che si celebra ogni 22 aprile, prenditi 30 secondi per ascoltare la “voce” del nostro pianeta.

Il risultato è un suono incredibile.



EARTH DAY

Istituito nel 1970, l’Earth Day è un appuntamento globale dedicato al nostro pianeta. Ogni 22 aprile, nella Giornata della Terra, tutti i paesi del mondo organizzano eventi, per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della salvaguardia del nostro mondo.