Earth Day 2021, le foto spettacolari della Terra vista dallo spazio

ROMA – Nell’ultimo anno segnato dalla pandemia, la Terra può sembrare l’ultimo posto in cui vorresti essere. Eppure, il nostro pianeta non solo è l’unico conosciuto ad offrire le condizioni ideali per la vita, ma è anche un mondo meraviglioso. Se vogliamo che così rimanga è nostro compito averne cura.

In occasione dell’Earth Day, che ogni 22 aprile celebra il nostro pianeta, ecco alcune delle più belle e significative immagini della Terra vista dalla spazio. Resterete a bocca aperta.



LA PRIMA VOLTA DELLA TERRA

Questa è la prima foto della Terra scattata da un satellite meteorologico, TIROS-1, il 1° aprile 1960. Le prime fotografie fornirono nuove informazioni sui sistemi nuvolosi, come le formazioni a spirale connesse con le grandi tempeste.

L’ALBA DELLA TERRA





Conosciuta con il nome Earthrise, “il sorgere della Terra”, fu la prima foto del nostro pianeta scattata da persone in carne ed ossa in orbita intorno alla Luna.

L’immagine è stata catturata dall’astronauta dell’Apollo 8 Bill Anders il 24 dicembre 1968, a bordo del primo veicolo spaziale che volò intorno al nostro satellite.

L’ULTIMA MISSIONE APOLLO



L’astronauta Harrison Schmitt, pilota del modulo lunare dell’Apollo 17, è stato fotografato accanto alla bandiera degli Stati Uniti durante la missione di allunaggio finale della NASA della serie Apollo. La foto è stata scattata presso il sito di atterraggio Toro-Littrow mentre Schmitt stava conducendo attività extraveicolare.

MADRE E FIGLIA

Questa immagine della Terra e della Luna in un singolo fotogramma fu la prima del suo genere e fu scattata il 18 settembre 1977 dal Voyager 1 della NASA ad una distanza di 11 milioni di chilometri. Poiché la Terra è molto più luminosa della Luna, il nostro satellite è stato artificialmente illuminato con il computer in modo che entrambi i corpi fossero mostrati chiaramente nelle stampe.

UN PALLIDO PUNTO BLU

Questa immagine a colori ad angolo stretto della Terra, chiamata “The Pale Blue Dot“, è una parte del primo “ritratto” del Sistema Solare ripresa da Voyager 1. La sonda ha acquisito un totale di 60 fotogrammi per un mosaico del sistema solare da una distanza di oltre 6 miliardi di chilometri dalla Terra e circa 32 gradi sopra l’eclittica. Immagine rilasciata il 14 febbraio 1990.

MOZZAFIATO



Questa immagine a colori della Terra è stata presa dalla sonda Galileo l’11 dicembre 1990, nel suo viaggio di tre anni verso Giove. L’Antartide è visibile nella parte inferiore dell’immagine, e l’alba sta sorgendo sopra l’Oceano Pacifico.

SALUTI DA MARTE

Questa foto, denominata “La Terra da Marte”, è stata scattata dal rover della NASA Spirit in data 8 marzo 2004. Fu la prima immagine del nostro pianeta visto dalla superficie di un corpo celeste diverso dalla Luna.

LA TERRA VISTA DA SATURNO



Questa immagine è stata scattata da una fotocamera grandangolare della sonda Cassini il 15 settembre 2006, ad una distanza di 2,2 milioni di km da Saturno e di circa 1,6 miliardi di chilometri dalla Terra.

COME DUE STELLE

La Terra insieme alla sua inseparabile Luna sembrano due stelle nello scatto della sonda Messenger. La foto è stata realizzata il 6 maggio 2010, quando il veicolo spaziale, in orbita intorno a Mercurio, era a 183 milioni di chilometri dalla Terra, più lontano della nostra distanza media dal Sole (150 milioni di chilometri).

DUE PUNTI NELL’OSCURITA’





La Terra (a sinistra) e la Luna (a destra) sono state riprese da Juno della NASA il 26 agosto 2011, quando la sonda spaziale si trovava a circa 9,66 milioni di chilometri di distanza. La foto è stata scattata dalla telecamera a bordo del veicolo, la JunoCam.

IL GIORNO IN CUI LA TERRA SORRISE



Questa immagine, nota come “The Day the Earth Smiled”, “Il Giorno in cui la Terra sorrise”, è stata scattata il 19 luglio 2013 dalla sonda Cassini della NASA e mostra gli anelli di Saturno, la Terra e la sua Luna nello stesso frame.

In quel momento, Cassini era a una distanza di oltre 1 miliardo di chilometri dal nostro pianeta.

LO SCATTO MALINCONICO DI CURIOSITY

Il rover della NASA Curiosity ha scattato questa foto nostalgica del suo pianeta natale dalla superficie di Marte il 31 gennaio 2014, 40 minuti dopo il tramonto locale.

L’immagine sorprendente mostra la Terra e la Luna da molto, molto lontano.

Circa 160 milioni di chilometri di distanza.